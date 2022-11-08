استقبل آل أبو خديجة والبدير التعازي من الأقارب والأصدقاء في فقيدتهم فاطمة بنت محمد أسعد بدير زوجة علي حمزة أبوخديجة (رحمهما الله)، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، وصلي عليها في جامع القريقري، ودفنت في مقبرة الصالحية.والفقيدة زوجة شقيق إبراهيم حمزة أبو خديجة من منسوبي وزارة الداخلية سابقاً، وابنة عم كل من: أحمد من منسوبي إدارة تعليم البنات بجدة سابقاً، وعلي عمر عبدالغني البدير من منسوبي الخطوط السعودية سابقاً، وعمة اللواء محمد البدير من منسوبي وزارة الدفاع، وأحمد أبو خديجة من منسوبي تحلية المياه بالغربية وياسر، وموسى البدير.يذكر أن اليوم (الثلاثاء) آخر أيام العزاء في دار الأسرة الكائن بحي النزهة، جنوب مسجد الإحسان.