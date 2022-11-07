بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية شكر إلى خالد بن هزاع بن زيد الشريف تقديراً على ما رفعه من تهنئة بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم.وجاء في برقية الملك: «نشكركم على تهنئتكم بمناسبة الذكرى الثامنة لتولينا مقاليد الحكم، سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب»