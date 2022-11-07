دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمكتبه أمس (الأحد)، جائزة التطوع 2022، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم. وشاهد الأمير جلوي بن عبدالعزيز، خلال اللقاء، عرضاً مرئياً تضمن المسارات الأربعة للجائزة، وهي: المحتوى التوعوي، والذكاء الاصطناعي، والمشاركة المجتمعية، والتطوع الصحي.وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، وكذلك توفير الفرص للمتطوعين للمساهمة في خدمة المجتمع، ودعم الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية.كما كرم الأمير جلوي بن عبدالعزيز، مدير صحة المنطقة، وعدداً من منسوبيها لحصولها على العديد من جوائز التميز على مستوى وزارة الصحة.وبين بني هميم، أن صحة المنطقة ضمن أفضل 5 مناطق في برنامج تمريض الرعاية الحرجة بعدد 180 ممرضاً وممرضة سعوديين، مشيراً إلى أنه جرى تكريم 18 ممرضاً وممرضة منهم لتميزهم على مستوى مناطق المملكة.