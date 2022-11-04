شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، ممثلة بالكلية التقنية الثانية ببريدة والكلية التقنية للبنات بالرس، في ملتقى صناعة التمور والنخيل، ضمن مبادرة ⁧‫أرض النخيل،‬⁩ برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

وتتضمن المشاركة منتجات متنوعة من قسم تقنية التصنيع وجزء من الصناعات التحويلية للتمور، ومشغولات يدوية وهدايا، إضافة إلى مرسم مصاحب للأطفال.

وأعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المهندس أحمد الحمودي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يوليه من دعم ومتابعة لمثل هذه المبادرات في تحقيق رؤية 2030.