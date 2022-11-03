واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أسرة عرفة في وفاة فقيدها الأديب محمد بن عمر عرفة رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك سابقاً -رحمه الله. وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة عرفة، مبرزاً مناقب الفقيد خلال مسيرته الأدبية وإسهاماته في الحراك الثقافي والأدبي بالمنطقة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب ابن الفقيد عمر عرفة باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم وعرفانهم لأمير تبوك على وقفاته تجاه والدهم طيلة فترة مرضه، ومتابعته الدائمة والمستمرة لوالدهم حتى توفاه الله، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.