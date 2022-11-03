شيعت، اليوم (الخميس)، جموع غفيرة من أهالي تبوك الأديب والمربي الفاضل محمد عمر عرفة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مرير مع المرض لازمه لسنوات وووري جثمانه الثرى في مقبرة تبوك العامة بعد أداء الصلاة عليه في جامع البازعي.



ويعد الفقيد أحد رجالات التعليم وأول رئيس لنادي تبوك الأدبي، وله مساهمات عديدة في إثراء الحراك الثقافي والأدبي في منطقة تبوك، وله مشاركات أدبية على مستوى المملكة، كما رأس نادي الصقور الرياضي، وهو شقيق اللواء المتقاعد أحمد مدير مباحث مكة المكرمة سابقاً، وتتقبل أسرة الفقيد العزاء باستراحة الريم طريق تبوك المدينة المنورة وعلى جوال ابنه عمر 0555267201