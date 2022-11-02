أدى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الصلاة عصر أمس (الأربعاء)، على والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز (رحمها الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.كما أدى الصلاة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز (ابن الفقيدة)، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.