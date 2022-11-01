حصلت الطالبة شهد محمد هروبي من إدارة تعليم صبيا بالصف الأول المتوسط، على الميدالية الفضية في مجال الرياضيات بعد اجتيازها اختبار موهوب 2 وذلك بعد إعلان موهبة لنتائج 28 إدارة تعليمية، حيث بلغ عدد المختبرين 2300 وإجمالي الأوائل 111 طالباً وطالبة بواقع 14 ميدالية ذهبية، و34 ميدالية فضية، و63 ميدالية برونزية، وسيدخل المجتازون برنامج موهبة للأولومبيادات الدولية.

من جانبه، هنأ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي الطالبة شهد الفائزة في مسابقة موهوب، وأكد أن هذه المسابقة تنمي روح التنافس العلمي، وتسهم في بناء جيل مبدع، وتمنى للطالبة اجتياز بقية المراحل وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية. كما بارك المسملي لمكتب تعليم هروب وللمدرسة ولأسرة الطالبة؛ لمتابعتهم وتشجيعهم على المشاركة في مسابقة موهوب.