احتفال الدبيان والبديوي بزواج ريان الناس الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 00:10 «عكاظ» (عنيزة) okaz_online@ 120 مشاهدة ريان الدبيان. العريس يتوسط أقاربه في الحفل. (عكاظ) ريان الدبيان. العريس يتوسط أقاربه في الحفل. (عكاظ) -A +A «عكاظ» (عنيزة) okaz_online@ احتفل أبناء حمد بن صالح الدبيان (رحمه الله) بزفاف شقيقهم ريان إلى ابنة إبراهيم بن ناصر البديوي، وذلك في إحدى القاعات الكبرى في محافظة عنيزة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.< Previous PageNext Page >