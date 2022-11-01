احتفل أبناء حمد بن صالح الدبيان (رحمه الله) بزفاف شقيقهم ريان إلى ابنة إبراهيم بن ناصر البديوي، وذلك في إحدى القاعات الكبرى في محافظة عنيزة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.