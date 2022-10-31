أقامت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مأدبة عشاء أمس (الأحد) في منزل لاعب نادي الرياض والمنتخب السعودي السابق الكابتن مبارك الناصر، بحضور عدد من اللاعبين القدامى ومنسوبي الجمعية، وذلك احتفاءً بالمنزل الجديد الذي سلّمته الجمعية للاعب في أغسطس الماضي بالشراكة مع الإسكان التنموي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وهنأ عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام فهيد الدوسري، الكابتن مبارك الناصر بالمنزل الجديد، مؤكداً أن هذا المنزل يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية بالشراكة مع المنظمات الحكومية والخاصة للاعبين القدامى تقديراً وعرفاناً لهم نظير ما قدموه من خدماتٍ كبيرة للرياضة السعودية، مشيراً إلى الناصر يعد من الأسماء الكبيرة اللذين ساهموا في تأسيس الكرة السعودية، وكان شريكاً ولاعباً أساسياً في منجزات كرة القدم السعودية، مبيناً أن هذا أقل ما يمكنه تقديمه له ولزملائه من اللاعبين القدامى اللذين يعدون ثروةً وطنية كبيرة.

ويأتي تسليم الكابتن مبارك الناصر وحدة سكنية (منزل) ضمن خدمات تأمين السكن التي تقدمها الجمعية بمسار الإسكان بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في الإسكان التنموي، وتعمل من خلاله على توفير سكن لائق يسهم في تأمين حياة كريمة للاعبين القدامى وأسرهم، ويؤثر تأثيراً مباشراً في تخفيف الأعباء المالية التي يتكبدونها في سبيل توفير السكن اللائق لأسرهم.