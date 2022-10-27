انتقل إلى رحمة الله تعالى علي بن أحمد آل حنية الغامدي، وسيصلى عليه اليوم (الخميس) بعد صلاة العصر بجامع القريقري، وسيوارى جثمانه في مقبرة الصالحية بجدة. والفقيد والد كل من: أحمد المعلم في المعهد الصناعي بجدة، ومحمد الموظف في إدارة تعليم الباحة، والزميل ماجد من قسم التصحيح في «عكاظ» سابقاً، وتركي، وسعيد.ويتقبل العزاء ابتداء من اليوم في منزل الفقيد بحي الريان بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون.