رعى محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت عنوان «التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين»، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وقيادات الإدارة، وجمع من منسوبي ومنسوبات التعليم، بفندق جدة هيلتون.

وفور وصوله مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك شاهد الحضور أوبريتاً غنائياً اشتمل على أربع لوحات غنائية عن جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم، تلاها فيلم وثائقي تم من خلاله استعراض جهود إدارة تعليم جدة في العملية التعليمية.

ثم ألقى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع كلمة أكد فيها أن المعلمين هم البداية الحقيقية للتحول في التعليم، وهم من يحدث الفرق وصولا لمخرجات تعليمية تواكب تطلعات قياداتنا في السير قدماً بالوطن والمواطن نحو الصدارة العالمية علمياً واقتصادياً واجتماعياً.

وقال «أيها المعلمون والمعلمات، أنتم من تحظون بكريم الرعاية والاهتمام من لدن حكومتنا، ومن وزارتكم، تأهيلاً وتدريباً وابتعاثاً.. أنتم من يعول عليه بعد الله في بناء العقول وصناعة المعرفة وغرس المبادئ وتعزيز القيم النبيلة وحب الوطن والولاء لقيادته.. وعلى أيديكم تنهض الأجيال وتتحقق الطموحات.. أنتم من نال تقدير مجتمعكم لكم.. وايمانهم بدوركم وأثركم الخلاق.. وعطائكم المتجدد في كافة مناحي الحياة».

وفي ختام الحفل كرم محافظ جدة أكثر من 500 معلم ومعلمة بهذه المناسبة، كما كرم أبناء المعلمين المتوفين هذا العام، بعدها تم التقاط الصور التذكارية للمكرمين والمكرمات معه.