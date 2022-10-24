اُفتتح برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، صباح أمس (الاثنين) بديوان الإمارة، مؤتمر الباحة الدولي السابع لطب الأطفال بحضور وكيل الإمارة عبدالمنعم بن ياسين الشهري وعدد من القيادات الصحية والمشاركين في المؤتمر.وبدأ الحفل بكلمة لرئيس المؤتمر مدير عام الشؤون الصحية بالباحة الدكتور سمير مشبب الشهراني، وجه خلالها شكره وتقديره لأمير المنطقة على اهتمامه ودعمه ورعايته الدائمة لجميع أنشطة وفعاليات وزارة الصحة، منوهاً في الوقت ذاته بحرص وزارة الصحة على تنظيم فعاليات وأنشطة تنمي الجانب الصحي بالمنطقة، مشيراً إلى أن التظاهرة العلمية أصبحت إحدى معالم صحة الباحة البارزة لما تضمه من مواد وأبحاث علمية تواكب التطور العالمي في مجال طب الأطفال والمقدمة للمستفيدين الذين بلغوا في هذا العام أكثر من 500 متقدم للمؤتمر مع تقديم قوالب متقدمة من التقنية والأداء التدريبي العصري على يد أكثر من 60 مشاركاً من رؤساء جلسات وورش عمل، منهم 26 متحدثاً يعدون أبرز الأسماء في مجال طب الأطفال من مختلف دول العالم.وأضاف الشهراني أن أهمية المؤتمر تكمن في التخصص الذي يتعلق بأهم عناصر بناء المجتمع وهو الطفل وصحته التي تعتبر ركيزة أساسية في بناء نشء يعد مستقبل وطننا ومجتمعنا، حيث يعد المؤتمر دولياً يجمع متخصصين في صحة الطفل من أنحاء العالم ملتزمين بأبحاث تعالج تحديات متعددة تواجهها صحة الطفل مع تقديم أفضل الحلول والأساليب من خلال أوراق عمل وبحوث علمية كان لهم الريادة في تقديمها دولياً، ونقل خبراتها لوسطنا الصحي بشكل علمي، وقد حرصنا على مشاركة المجتمع من خلال المؤتمر والتطرق لجوانب عدة تخص مشاكل وأمراض العصر.بعد ذلك قدم رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور أحمد عبيدالله الغامدي كلمة أوضح فيها آلية جلسات عمل المؤتمر، مفيداً أن الحاضرين لهذا المؤتمر من الكوادر الطبية والممارسين الصحيين الذين سيكونون خير سفراء للمنطقة لنقل الصورة الحسنة والجميلة عن منطقتنا الحبيبة، مضيفاً بأنه سيتم طرح أكثر من 26 بحثاً علمياً لمتحدثين من داخل وخارج المملكة في جميع تخصصات وفروع طب الأطفال، وسيتم عرض جميع أوراق عملهم العلمية في مستجدات طب الأطفال للخروج بتوصيات طبية تخدم مرضانا بجودة طبية عالية.