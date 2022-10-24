كرم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أمس (الأحد)، بمكتبه بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، الطالب خالد العضياني من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، نظير مبادرته في إنقاذ طفل رضيع سقط في خزان صرف صحي، ليضرب بذلك أروع الأمثلة في الشجاعة ومساعدة الملهوف.ونشرت «عكاظ» يوم الخميس الماضي قصة إنقاذ الطالب للطفل غيث تحت عنوان «بعد سقوطه في غرفة الصرف الصحي.. 17 محاولة إنقاذ تعيد «غيث» إلى الحياة».