وجه المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع بضرورة إقامة مسابقة فنية للخط العربي تهتم بخطوط الطلاب والطالبات وتحفزهم على تعلم فنون وجماليات الخط العربي لما له من أهمية بالغة في المساعدة في عملية التعليم ويساعد على تربية الذوق وتنمية مواهب الحس والإبداع ويحسن خطوط النشء.

كما وجه الزارع بإقامة معرض تشكيلي فني لطلاب وطالبات التربية الخاصة كونهم فئة غالية ومهمة بين الطلاب. وقال: «لقد لمست في أبنائي الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مواهب فنية تدعو للفخر، وحق علينا أن ننميها وأن نتباهى بمنتجاتهم الفنية».

جاء ذلك بعد أن شارك الزارع معلمي ومعلمات تعليم جدة في ورشتهم المقامة صباح اليوم (الأحد) في مقر تعليم جدة بمشاركة أكثر من 40 معلماً ومعلمة بحضور عدد من قيادات التعليم وضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم. وأبدى مدير عام التعليم إعجابه بما شاهده من تناغم فني يجسّد العلاقة بين خيال الفنان وريشته، مبيناً أن تعليم جدة يزخر بالمواهب اللامعة في سماء الفن التي أصبحت أيقونة للمعارض والفعاليات التي تقام على مستوى المحافظة. وفي نهاية الجولة شارك الزارع المعلمين والمعلمات رسم عدد من اللوحات دعماً لهم.