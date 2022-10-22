استقبل آل غالب التعازي والمواساة من المسؤولين والأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم الشريفة عفاف بنت محمد هاشم آل غالب أرملة الشريف فؤاد بن زين العابدين آل غالب (رحمهما الله)، التي وافتها المنية الأربعاء الماضي، وصلي عليها بالمسجد الحرام ودفنت في مقابر المعلاة بمكة المكرمة. والفقيدة شقيقة الشريف سعد الدين، والشريفة ثريا، والشريفة زهراء محمد هاشم، ووالدة الشريف طراد، والشريفة سهى، والشريفة نها، والشريفة نهاد آل غالب.يذكر أن اليوم(السبت)، آخرأيام العزاء للرجال بحي الزهراء بجوار مسجد السيدة عائشة قربان، وللنساء في منزل الشريف فؤاد بن زين العابدين آل غالب (رحمه الله) بحي الزهراء شارع علي الطنطاوي في جدة.