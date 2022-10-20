استقبل آل غالب التعازي والمواساة من المسؤولين والأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم الشريفة عفاف بنت محمد هاشم آل غالب أرملة الشريف فؤاد بن زين العابدين آل غالب (رحمهما الله)، التي وافتها المنية أمس (الأربعاء)، وصلي عليها بالمسجد الحرام ودفنت في مقابر المعلاة بمكة المكرمة. والفقيدة شقيقة الشريف سعد الدين، والشريفة ثريا، والشريفة زهراء محمد هاشم، ووالدة الشريف طراد، والشريفة سهى، والشريفة نها، والشريفة نهاد آل غالب.يذكر أن غداً (الجمعة) ثاني أيام العزاء للرجال بجوار مسجد السيدة عايشة قربان، وللنساء بمنزل الشريف فؤاد بن زين العابدين آل غالب (رحمه الله) بحي الزهراء شارع علي الطنطاوي في جدة.