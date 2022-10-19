قدّم عدد من منسوبي صحة عسير تعازيهم لمدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد بن يحيى السنافي، في وفاة والده «يحي السنافي» عن عمر يناهز 85 عاماً، الذي كان يعمل بالسلك العسكري بالقوات البرية -سلاح الإشارة، وتقاعد برتبة عقيد، إذ انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ يومين، إثر سكتة قلبية، وقد أُديت الصلاة عليه في جامع الملك فهد بأبها، ودفن في مسقط رأسه بقرية آل مسعلي، وأُقيم العزاء في منزلهم بباحة ربيعة ورفيدة بمنطقة عسير. وعبّر الدكتور «السنافي» عن شكره وتقديره لكل من حضر أو اتصل وواساهم في مصابهم، داعياً الله أن لا يريهم مكروهاً.