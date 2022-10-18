كرّم مدير تعليم الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، اليوم (الثلاثاء)، في مكتبه بإدارة التعليم بالفيصلية، المعلم حمود الشلوي من ثانوية قرطبة بالحوية، لدوره في إنقاذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة أثناء الأكل، حيث قدم الشلوي الإسعافات الأولية للطالب التي أدت إلى فك الغصة وإنقاذ حياته وإكماله لليوم الدراسي بصحة جيدة.وثمن مدير تعليم الطائف موقف المعلم الإيجابي والمبادر، ما يعكس شخصية المعلم المتمكن في تصرفه أثناء الموقف، مقدما له الشكر الجزيل على عمله النبيل، مبيناً أن العمل الإشرافي داخل المدرسة له دور كبير في متابعة كل ما يحيط بالطلاب والطالبات في جانب السلامة.