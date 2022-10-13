دعا مدير عام تعليم محافظة جدة الدكتور نايف الزارع الفنانين التشكيليين السعوديين سواء منتمين لمهنة التدريس أو غيرها للتعاون مع الإدارة لما فيه مصلحة الطلاب والطالبات.

وقال أثناء زيارة الفنان العالمي أحمد زهير معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة الأمير فواز لمكتبه: إن أبواب تعليم جدة مشرعة لكل الفنانين والفنانات التشكيليين لدعم مشاريعهم الفنية لما يعود على طلابنا وطالباتنا والوطن عامة بالنفع، كون مادة التربية الفنية تحقق في مدارسنا أهدافاً سامية لا تقل أهمية عن المواد الدراسية الأخرى سيما وهي من تخاطب وجدان وأحاسيس الطلاب وعادة ما تكون أكثر صدقاً ولها الأثر الكبير في اكتساب عدد من المعارف والمهارات.

وقدم زهير عدداً من الأفكار والمشاريع الفنية بالشراكة مع التعليم، وبدوره رحب الزارع بالتعاون لتنفيذها، داعياً جميع المعلمين التشكيليين والمعلمات التشكيليات لاستقطاب ودعم مبادراتهم وأفكارهم لنثر الجمال داخل وخارج المدارس.

حضر اللقاء مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي، وقدم زهير إهداء للمدير العام عبارة عن مجسم من مشروعه القائم في طريق الأمير محمد بن سلمان الذي حمل عنوان «بوابة الحرمين».