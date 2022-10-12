استضافت متوسطة الأمير خالد بن فهد الورشة التطويرية للمشاريع العلمية للموهوبين إبداع 2023، بمشاركة مدارس عدة وبحضور عدد من المشرفين من إدارة الموهوبين ومعلمي الموهبه.

وأوضح مدير المدرسة عبدالله الوهابي، أن عدد الطلاب المشاركين ممن تمت مناقشة مشاريعهم العلميه وكيفية تطويرها نحو 80 طالباً من مدارس التعليم العام، مشيراً إلى أن الورشه التطويريه تضمنت مناقشات فاعله ومميزه من قبل الطلاب ومشرفي موهبة الذين قدموا أفكاراً تطويرية لمشاريع الطلاب وساهموا في إثراء الورشة بمشاركاتهم الإبداعية، مشدداً على أهمية عقد الورش التطويرية للموهوبين للعمل على تنمية أفكارهم ودعم ابتكارتهم وتطويرها بما يضمن تميزها مستقبلاً.