كرم مدير عام التعليم في محافظة جدة الدكتور نايف الزارع، عددًا من المعلمين والمعلمات المميزين في يومهم العالمي، بحضور جميع مساعديه، ومديري المكاتب والإدارات في تعليم جدة. وخاطب الزارع المعلمين والمعلمات بقوله: «أنتم أيها الزملاء والزميلات من جعلتم التميز هدفًا أول، وجودتم العمل وطورتم أساليبه، وابتكرتم طرقًا مساندة للتدريس انعكست إيجابًا على حجرات الصف، فكان لنا التميز والسبق، وتحقيق الأهداف السامية والمرجوة من التعليم، وهي اكتساب الطلاب والطالبات المعلومات والمهارات النوعية، التي تقودهم لبناء هذا الوطن والعلو به نحو تطلعات قيادتنا الرشيدة».من جانبه، هنأ الدكتور سعيد العاتق المعلمين والمعلمات، وأكد أنهم هم المحور الأساسي في العملية التعليمية، وبصلاحهم يصلح التعليم. وأوضح أن الطلاب هم العلامة الفارقة في تعليم جدة، وأن تكريمهم واجب وحق مشروع.