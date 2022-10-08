ودع «تعليم جدة» أمس، مدير إدارة التخطيط والمعلومات خليل الوافي الذي أطلق عليه الراحل مدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي سابقا لقب «الخل الوفي»، حيث أحيل للتقاعد بعد أكثر من 33 عاما من خدمته لإدارة تعليم جدة في عدد من المواقع القيادية.

خليل الوافي كان إدارياً ناجحا، وبمثابة مستشار إداري وتعليمي، وشهد إنجازات ونجاحات وتميز تعليم جدة.

وتم تكريم الوافي برعاية وحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، وحضور المساعدين الدكتور سعيد العاتق وطواشي الكناني، والملحق الثقافي بسلطنة عمان يحيى القحطاني، ومستشار مدير التعليم الدكتور معجب الزهراني، وعدد من القيادات التعليمية.