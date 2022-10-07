اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة مساء أمس (الخميس) مشاركتها في فعاليات المعرض الثالث للتعليم والتدريب الذي أقيم بمركز جدة للمنتديات والمعارض على مدى ثلاثة أيام، من خلال جناح التعليم الذي شهد تفاعل أكثر من 6 آلاف زائر من مرتادي المعرض، وإقبالهم على فعاليات وبرامج الجناح، التي تنوعت ما بين قاعات الدورات التدريبية التي قدمت أكثر من 20 دورة وبرنامجاً تدريبياً نوعياً للطلاب والطالبات ولزوار المنصة التعريفية الرئيسية، ومرتادي أرض الفعاليات بأركانها المتعددة من مرسم مفتوح وأركان المبادرات والعمل التطوعي والموهوبين والفعاليات المسرحية المتنوعة.

وشهد ختام فعاليات الجناح حفل تكريم بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع لـ 75 معلماً ومعلمة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وبحضور مساعدي المدير العام وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة وقيادات الإدارة، على مسرح أرض الفعاليات، حيث قدمت لهم شهادات الشكر والدروع التكريمية.

وأكد الدكتور الزارع أن مشاركة تعليم جدة في معرض الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب تأتي ضمن الاهتمام والتفاعل الدائم مع المعارض التعليمية والمؤتمرات النوعية، للتعريف بالدور الريادي للتعليم وبأهم مكتسباته وإنجازاته في ظل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة واستعراض مبادرات وبرامج وابتكارات الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بشكل عام، مع الزوار والمهتمين وخلق بيئة من التفاعل الخلاق الذي يعكس التطور والنهضة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة في شتى الميادين والقطاعات، مقدماً الشكر والتقدير لكافة المشاركين والمشاركات في جناح التعليم وللجان العاملة والمنظمة.