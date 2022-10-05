كرم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، المواطنة فاطمة محمد الزهراني؛ نظير العمل الإنساني تجاه أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.جاء ذلك خلال استقبال محافظ الطائف في مكتبه أمس (الثلاثاء)، المواطنة الزهراني، مثمناً الموقف الإنساني النبيل وغير المستغرب من أبناء وبنات الوطن، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها.