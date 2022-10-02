أقامت الملحقية الثقافية السعودية في النمسا احتفالا باليوم الوطني في مقر الملحقية بفيينا، بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسين والطلاب والطالبات.وبدأ حفل الملحقية بالسلام الوطني السعودي، وألقى الملحق الثقافي الدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن كلمة ترحيبية، قدم التهنئة بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وكافة الشعب السعودي.وتخلل الحفل عرض مرئي عن تأسيس المملكة ونهضتها عبر العقود الماضية على يد ملوكها إلى عصرنا الحاضر الذي يشهد تقدم المملكة في جميع المجالات لتنال مكانتها المستحقة في المحافل الدولية.وفي نهاية الحفل كرم باعشن الطبيب المبتعث من مدينة الملك فهد الطبية في التخصص الدقيق (جراحة القدم والكاحل)، والدكتور محمد ممدوح طرابيشي بمناسبة انتهاء فترة تدريبه في مستشفى شبايزينغ للعظام بفيينا.