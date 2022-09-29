رفع الملحق الثقافي في سلطنة عمان يحيى بن سعيد آل داوود باسمه ونيابة عن منسوبي الملحقية والطلبة الدارسين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة.

وقال آل داوود: «في الثالث والعشرين من كل عامٍ، تتجدد ذكرى توحيد البلاد على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، الذي عمل على توحيد مملكتنا بعد أن كانت أشتاتاً متفرقةً، واكتشف ثرواتها، وانتقل بها إلى العزة والكرامة، إلى أن أصبحت دولة لها شأن بين الدول، وليصبح أبناؤها قادرين على تبوؤ مراكز الريادة والقيادة وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، لترفرف راية الوطن الخضراء خفاقة في جميع المحافل الدولية».

وأشار آل داوود إلى أنه في هذا اليوم يحتفل أبناء المملكة بذكرى اليوم الوطني السعودي الذي انتقلت فيه المملكة من عصور الجهل والظلام إلى عصور العلم والتقدم والازدهار، واستطاع خلالها الأبناء البررة لآل سعود السير على خطى والدهم المؤسس، حيث وضعوا رخاء الشعب السعودي نصب أعينهم، وسعوا إلى نمو وتطوير بلادنا في مختلف المجالات؛ للوصول بالوطن إلى المكانة اللائقة التي يستحقها، مؤكداً أن ذكرى اليوم الوطني نستشعر من خلالها أفعال الأجداد وصناعة الأمجاد على مر العصور السابقة، ويوم للفخر والتباهي بوطنٍ شامخٍ، وقيادة غيرت اتجاه البوصلة العالمية، لتكون السعودية محور حديث العالم. مشيراً إلى ما حظي به التعليم من اهتمامٍ ورعايةٍ ودعمٍ لامحدودٍ من لدن القيادة، حيث حرصت على تطوير التعليم وأدواته التي تسهم في بناء شخصية المتعلم وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة، ليكون أبناؤنا وبناتنا لبناتٍ صالحة في خدمة الوطن، لافتاً إلى أهمية تعزيز القيم الوطنية التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز والتباهي بما تقدمه قيادة المملكة على مر العصور، سائلاً الله أن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها وأن يديم عليها الرخاء والاستقرار.