استقبلت أسرة المغامسي التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة سعد المغامسي، والد محرر النشر الإلكتروني الزميل نصير، ودفن في مقابر المعلاة عقب الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة.والفقيد شقيق كل من: فيصل، سعود، فوزي، فايز، ماجد، خالد، مجدي، هاني، فواز. ووالد كل من: الزميل نصير، منصور، فهد، عادل، فيصل، محمد، إبراهيم، فارس. ويتقبل العزاء في منزل الأسرة في حي البوادي بجوار مسجد سعد المغامسي أو على جوال 0566639696.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة للزميل نصير ولأسرته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.