نظمت الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة احتفالاً باليوم الوطني، بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود، والأمير خالد بن عبدالله بن سعود بن سعد آل سعود، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والجمعية العمومية، وأولياء أمور ذوي الإعاقة وأبنائهم.وفي بداية الحفل، رحبت رئيسة مجلس الإدارة بأولياء أمور ذوي الإعاقة وأبنائهم، وشكرتهم على تلبية الدعوة.وأكدت ما يحظى به ذوو الإعاقة من دعم كبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتة إلى أن الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة تسعى لتحقيق أهدافها التي من أجلها تأسست.وأوضحت، أن ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، تعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، في 23 سبتمبر من كل عام؛ ليظل محفوراً في ذاكرة التاريخ. ورفعت بهذه المناسبة، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وللشعب السعودي النبيل، والمقيمين على أرض الوطن الطاهر.وأشارت إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات القلائل الماضية قفزات حضارية لا مثيل لها، في جميع المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والأمنية، حتى أصبحت مضرباً للأمثال في محيطها الإقليمي في الاستقرار والرخاء والتنمية، مقدمة شكرها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لما تبذله من أجل ذوي الإعاقة وأسرهم. من جانبه، عبر أولياء أمور ذوي الإعاقة وأبناؤهم عن سعادتهم بالاحتفال باليوم الوطني مع الجمعية، كما قدموا شكرهم وتقديرهم للأميرة لطيفة، ولمنسوبي الجمعية على حسن الاستقبال والحفاوة.