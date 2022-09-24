احتفى أهالي مركز ثول (شمال محافظة جدة)، مساء اليوم (السبت)، باليوم الوطني الـ92 للمملكة، في حفلٍ حضره رئيس المركز مشعل بن عبيد المالكي، في الواجهة البحرية بثول.

واشتمل الحفل على فقرات منوعة، تضمنت عددا من الكلمات التي عبر فيها كل من رئيس المركز مشعل المالكي والأهالي، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن كافة، التي يعيش فيها الجميع أمناً ووحدة كلمة وولاء لقادة مسيرة هذا الوطن الكريم.

وتضمن الاحتفال عروضا فلكلورية شعبية وأهازيج وأناشيد وطنية، ومسابقة تثقيفية وطنية، إلى جانب تقديم عدد من البرامج الترفيهية بمشاركة الأهالي والحضور، رسمت البهجة والفرح على الجميع بهذه المناسبة الغالية.

وشاركت لجنة التنمية الاجتماعية بثول في فقرات الاحتفال، ضمن الشراكة المجتمعية مع المعهد الصناعي الثانوي بجدة وكلية التقنية للبنات بجدة، بإقامة دورات في الكهرباء والالكترونيات وفي التصوير وأنواع الكاميرات، يستفيد منها أفراد المجتمع.

وفي ختام الحفل تجول رئيس المركز والحضور في جناح المعهد الصناعي الثانوي بجدة تعرفوا خلالها على التخصصات العلمية وتجهيزات المعامل ومباني المعهد وأقسامه والفصول الدراسية والتدريبية.

وشارك الأهالي والحضور في العرضة السعودية التي أقيمت بالمناسبة.