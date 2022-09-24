انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنتا سعيد جابر آل مقرح، فيما أصيب عدد من عائلته ونُقلوا إلى المستشفى وذلك في حادثة مرورية وقعت على طريق أحد رفيدة - سراة عبيدة. وشهد تشييعهما جموع غفيرة من المصلين بعد صلاة الجمعة أمس، بجامع ابن جارالله بأحد رفيدة في المحافظة، ودُفن جثمانا الفقيدتين بمقبرة آل مدير، فيما يتقبل العزاء على جوال سلمان 0555760112.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تدعو للفقيدتين بالرحمة والمغفرة والشفاء العاجل للمصابين.