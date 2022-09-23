رفع عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور ياسر حافظ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

وقال حافظ: «يأتي اليوم الوطني لهذا العام ووطننا الحبيب يشهد عددا من القفزات التنموية والحضارية الجديدة والمستمرة على مختلف المجالات والأصعدة بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وأضاف: «نشهد دعم قطاع التقنية من انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية وإطلاق العديد من المشاريع في مجالات الطاقة والصناعة وشتى المجالات التنموية الريادية والسياحية على المستويين الإقليمي والعالمي وتعزيز الفرص الوظيفية للشابات والشباب لمواكبة الرؤية الطموحة 2030 ولتعزيز دور الوطن كمحور رئيسي في العالم جاذبا إليه أصحاب العقول المبدعة والمبتكرة ومحققا المسارات التنموية التي تم التخطيط لها بكل عناية وإتقان».

وقال: «إن ما حققه وطني وما زال يحققه من إنجازات يجعلنا جميعا فخورين بتلك المنجزات معززين ولاءنا وانتماءنا له بإكساب أبنائنا حب هذا الوطن وترسيخ مبادئه وأفكاره السامية، وما تشهده قطاعاته المختلفة اليوم من تنافس ايجابي وتحد كبير على مستوى كافة أعمالها وأنشطتها وتطوير استراتيجيتها يجعلنا دائما نعمل على تحقيق أقصى درجات التميز لتعزيز ومواكبة تطلعات القيادة».

وسأل المولى أن يحفظ الوطن وولاة الأمر ويديم نعمة الأمن والأمان ورغد العيش و أن يرزقنا الإتقان والإخلاص في القول والعمل.