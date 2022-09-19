انتقل إلى رحمة الله تعالى ربيع بن محمد الخشيبان، خال الزميل المحرر في مكتب «عكاظ» بالقصيم إبراهيم الشمسان، في المستشفى الجامعي بألمانيا بعد معاناة مع المرض.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.