واسى الأمير عمرو محمد الفيصل، آل السقاف، في وفاة علوية عبدالرحمن عبدالرحمن مصطفى العيدروس،التي وافتها المنية أمس الأول (الجمعة)، وصُلي عليها بالمسجد الحرام، ودُفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة والدة كل من؛ محمد، عبدالله، عدنان، عائشة، فاطمة، آمنة عمر السقاف.يذكر أن اليوم (الأحد) ثاني أيام العزاء، في حي الرحاب، بجدة.