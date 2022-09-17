انتقل إلى رحمة الله تعالى السفير السابق بوزارة الخارجية جميل محسن قنديل، وصلي عليه عصر اليوم (السبت)، ودفن في مقبرة الفيصلية بجدة.والفقيد والد الدكتور همام، والمهندس عمرو، والمهندس حسام. وعديل عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالمجيد علي.ويتقبل العزاء للرجال بجوار مسجد عائشة في النعيم، وللنساء بمنزله الكائن في حي الفيصلية.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.