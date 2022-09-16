كرّم رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي طالبة الدراسات العليا بالجامعة المُخترعة سامية فايز الشهري، وذلك بعد حصول اختراعها على الميدالية الذهبية بمعرض المرأة المخترعة الدولي (KIWE 2022)، الذي أقيم في كوريا الجنوبية. ويتمثل اختراع الطالبة في نظارة تعليمية لطلاب المدارس والجامعات تقوم بدور مصحح ومدقق لغوي يكتشف الأخطاء من خلال كاميرا مرتبطة في النظارة، لتقوم أيضاً بطرح خيارات تصحيحية على النص عبر أشعة ليزر أمام القارئ، فيما وجهت المخترعة شكرها للقيادة ووزارة التعليم وجامعة الملك خالد على الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما الباحثون والمبتكرون السعوديون والسعوديات، مثمنة تكريم رئيس الجامعة وتوجيهه للاستفادة من خدمات مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال حول تنفيذ الاختراع، لافتة إلى اهتمامها بالمشاركة في المنافسات العالمية لتعكس قدرة المرأة السعودية وتميزها في مجالات البحث والابتكار.



يُذكر أن الطالبة شاركت سابقاً في عدة مناسبات عالمية، وحققت خلالها الميدالية البرونزية في معرض الاختراعات الدولي بجنيف 2021، والميدالية الفضية بمعرض أرخميدس في موسكو عام 2019.