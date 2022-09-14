انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقة الزميل غائب سمر العنزي، أمس (الثلاثاء)، أثر مرض ألم بها، وصُلي عليها بجامع الشريع في حفر الباطن.ويتقبل العزاء على هاتف الزميل غائب (0503580027).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي والمواساة للزميل العنزي وذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.