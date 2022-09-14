معلِّمِي وضِياءُ العينِ والهُدُبِوتاجُ رأسِيَ ما أحيا مِنَ الحِقَبِهو ابنُ طيبةَ أوْفاها وبَرَّ بهاوموطِنُ المُصطَفى يَكفي من الرُّتَبِهو الصدوقُ أبو غسّانَ ما اقتَرَنَتْيُمناهُ إلا بمعروفٍ ومُحتَسَبِتَرقَّقَ العظمُ واجتاحَ القِوَى وَهَنٌوللمنايا نهاياتٌ إلى التُّرَبِحُزنِي عليكَ يَقُدُّ الرُّوحَ في جَسَديقلبي يئنُّ ودمْعُ العينِ لم يَغِبِرُحماكَ ربّي بهِ، والرِّفقَ بي فأنالن أعرِفَ السَّعْدَ في دُنيايَ بعدَ أبيما زالتِ الرُّوحُ في شوقٍ تراقبُهُلعلَّ طيفًا سيَروي روحَ مُرتَقِبِانشقَّ صدري، وقلبي في الحياةِ غَدَانصفاً لنبْضِي ونصفاً لم يَزَلْ لأبيما زالَ ظِلُّكَ عِزًّا مُذْ سَكَنتُ بِهِإنِّي - وإن شابَ شَعري - في هَواكَ صبِيكم عِشْتَ في تَعَبٍ، كم بِتَّ في دَأَبِحتّى ترَكتَ لنا عِزًّا مَعَ الأَدَبِأنتَ الأبيُّ إذا ما العِليَةُ اجتمَعواوللضعافِ نسيمٌ جاءَ بالسُّحُبِوكَمْ تطَيَّبْتَ بالوردِ الزكيِّ وكان طيبُ ذِكْرِكَ مِسْكًا سارَ كالشُّهُبِكم من قيامٍ بليلٍ قد خَشَعْتَ بهِوكنتَ نحوَ جِنانِ الرَّوضِ مُصطَحِبيكم ذا قَضَيْتَ من الأعيادِ مُحتَضِنًاخوفَ الضَّعيفِ ومَنْ أضحى بدون أبِكم ذا حنَوْتَ على الأيتامِ سائرِهمِوكنت عَونَهُمُ في أصعبِ النُّوَبِأقرَضْتَ ربَّكَ قرضًا صالِحًا حَسَناَومَنْ تكَفَّلَهُ مولاهُ لم يَخِبِفنَمْ قريرًا بما قدَّمْتَ يا أبِتِبُشراكَ ما وَعَدَ الرحمنُ فارتَقِبِطِبْ مَرقَدًا بجوارِ الحبيب سيِّدِنامحمَّدٍ ولتَفُزْ بالمُلتَقى الرَّحِبِيا ربُّ فارْحَمْ أبي أنتَ الرحيمُ بناهذا دُعائي أيا رحمنُ فاستجِبِبقلم ابنه رعد بن عبدالقادر البكري