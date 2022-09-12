احتفال اللقماني بزواج حازم الناس الاثنين 12 سبتمبر 2022 01:18 «عكاظ» (مكة المكرمة) okaz_online@ 15 مشاهدة العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) حازم اللقماني. العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) حازم اللقماني. -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) okaz_online@ احتفل الشاب حازم سالم فويران اللقماني بزفافه إلى ابنة عليثة عبدالعزيز اللقماني في أحد قصور الأفراح بمكة، بحضور عدد من الأهل والأقارب. وعبر العريس عن فرحته الغامرة بدخول القفص الذهبي، داعياً الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >