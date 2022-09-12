احتفل الشاب حازم سالم فويران اللقماني بزفافه إلى ابنة عليثة عبدالعزيز اللقماني في أحد قصور الأفراح بمكة، بحضور عدد من الأهل والأقارب. وعبر العريس عن فرحته الغامرة بدخول القفص الذهبي، داعياً الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما القادمة.