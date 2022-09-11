العريس يتوسط أقاربه في الحفل. (عكاظ)
العريس يتوسط أقاربه في الحفل. (عكاظ)
عبدالله الهاشمي
عبدالله الهاشمي
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فهد المطيري (جدة) fa_mt8 @
احتفل عضو مجلس مركز حي المعابدة عبدالكريم محمد الهاشمي، بزفاف ابنه صالح من ابنة عبدالله محمد الهاشمي -يرحمه الله- في إحدى القاعات بمكة المكرمة، وسط حضور لفيف من الأهل والزملاء والأصدقاء من مختلف محافظات ومناطق هذا الوطن المعطاء.