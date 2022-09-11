«الهاشمي» يزفون صالح إلى القفص الذهبي الناس الاحد 11 سبتمبر 2022 01:29 فهد المطيري (جدة) fa_mt8 @ 185 مشاهدة العريس يتوسط أقاربه في الحفل. (عكاظ) عبدالله الهاشمي العريس يتوسط أقاربه في الحفل. (عكاظ) عبدالله الهاشمي -A +A فهد المطيري (جدة) fa_mt8 @ احتفل عضو مجلس مركز حي المعابدة عبدالكريم محمد الهاشمي، بزفاف ابنه صالح من ابنة عبدالله محمد الهاشمي -يرحمه الله- في إحدى القاعات بمكة المكرمة، وسط حضور لفيف من الأهل والزملاء والأصدقاء من مختلف محافظات ومناطق هذا الوطن المعطاء.< Previous PageNext Page >