استقبل آل الوسية ورضوان المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم آمنة علي طه رضوان، التي وافتها المنية اليوم (الخميس)، ودفنت في مقبرة الفيصلية بجدة عقب الصلاة عليها.والفقيدة والدة كل من الكابتن طارق، والمهندس محمد، وزياد، والدكتور خالد الوسية،يذكر أن غدا (الجمعة) ثاني أيام العزاء بمنزل ابنها المهندس محمد الكائن بحي الرحاب.