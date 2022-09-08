الخشيبان والجربوع يحتفلون بزفاف محمد الناس الخميس 08 سبتمبر 2022 03:08 إبراهيم الشمسان (القصيم) ialshamsan@ 65 مشاهدة العريس محمد الخشيبان العريس محاطاً بأقاربه في الحفل. (عكاظ) العريس محمد الخشيبان العريس محاطاً بأقاربه في الحفل. (عكاظ) -A +A إبراهيم الشمسان (القصيم) ialshamsan@ احتفلت أسرة الخشيبان بزفاف الشاب محمد بن أحمد الخشيبان من كريمة إبراهيم بن علي الجربوع، وذلك في إحدى القاعات الكبرى في محافظة عنيزة، بحضور الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات، متمنين للعريسين حياة زوجية سعيدة.< Previous PageNext Page >