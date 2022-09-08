احتفلت أسرة الخشيبان بزفاف الشاب محمد بن أحمد الخشيبان من كريمة إبراهيم بن علي الجربوع، وذلك في إحدى القاعات الكبرى في محافظة عنيزة، بحضور الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات، متمنين للعريسين حياة زوجية سعيدة.