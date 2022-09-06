احتفل الزميل عماد محمد عسيري بعقد قران ابنته ليلى من الشاب أحمد هيثم الجهني المحاضر بكلية الحرم في المدينة المنورة، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والزملاء العكاظيين ورجال أعمال الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، وشاركوا الزميل فرحته الأولى مستغلين الأجواء الحميمية في تبادل أحاديث ذكريات العمل الصحفي، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر والد العروس عن فرحته التي اكتملت بمشاركة الأحبة، وشكر كل من لبى دعوته وشاركه فرحته، سائلا الله التوفيق والسعادة للعروسين في حياتهما القادمة.