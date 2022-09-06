تلقت أسرة آل البدير تعازي المسؤولين والأعيان والتربويين في وفاة التربوي محمد بن جابر البدير المعلم في مدرسة مالك بن أنس سابقاً في جدة الذي وافته المنية إثر مرض لم يمهله طويلاً، ودفن في مقابر المعلاة عقب الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والفقيد شقيق كل من: ظاهر البدير مدير مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الرائدة في جدة سابقاً، وعمر من منسوبي الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، والعميد عبدالله من منسوبي وزارة الداخلية سابقاً، وعادل مدير مدرسة في محافظة العُلا، ووالد كل من جابر، وعبدالله البدير.

ويتقبل العزاء في داره في جي المروة 2 شمال هيبر بندة غرب سكن وزارة الداخلية

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