استقبل آل سندي المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء في وفاة عبدالعزيز صالح سندي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الأحد) وصلي عليه بالمسجد الحرام ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد والد رحاب، ومحمد، وإخلاص، وأمنة، وعمر، وجنى، وسلمى، وأبناء عم الفقيد عبداللطيف، وعبدالهادي، وسليمان.يذكر أن غدا (الثلاثاء) ثاني أيام العزاء بمنزل الفقيد في حي الشاطي بجوار مسجد الإحسان.