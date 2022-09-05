تمكن فريق جراحة الأطفال بالمركز الطبي الدولي، من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر 11 شهراً، بعد استخراج دبوس معدني كان عالقاً في القصبة الهوائية، في عملية عاجلة ودقيقة بمنظار القصبة والشعب الهوائية، وذلك فور وصولها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث تم إدخالها إلى غرفة العمليات بمجرد وصولها.

كانت الطفلة قد وضعت الدبوس في فمها، مما أدى إلى نزوله واستقراره بشكل عرضي في القصبة الهوائية، وقد عجز المستشفى الذي استقبل الطفلة في أول الأمر عن التعامل مع الحالة وإنقاذها، فلجأ والدا الطفلة إلى المركز الطبي الدولي، وفور وصولهم إلى قسم الطوارئ تم التعامل السريع مع الحالة وعمل اللازم، وإدخالها إلى غرفة العمليات على الفور.

أكدت الأشعة التشخيصية وجود دبوس حاد طوله 4 سنتيمترات بين القصيبة الهوائية اليمنى واليسرى بشكل عرضي، وتشكل على الفور فريق طبي بقيادة استشارية جراحة الأطفال الدكتورة حنان سعيد، واستشاري طب التخدير الدكتور ياسر الدهشان، إضافة إلى الفريق التمريضي، حيث اتسم العمل بالتنسيق الكبير بين الأطباء، نظراً لخطورة العملية ودقتها.

وكان التحدي كبيراً أمام الفريق الطبي، حيث تتمثل العملية في إدخال منظار صغير الحجم في مجرى القصبة الهوائية الضيق للرضيعة، ثم انتزاع الجسم المعدني الغريب العالق بشكل عرضي، وقد تمكن الأطباء من إنجاز مهمتهم بنجاح، وإنقاذ حياة الطفلة التي استردت عافيتها بحمد الله، وعادت إلى بيتها وهي في حالة جيدة في اليوم التالي للعملية.

يذكر أن المركز الطبي الدولي هو المستشفى الوحيد الخاص في المنطقة الغربية الذي تتوفر فيه إمكانية التعامل مع هذه النوعية من الحالات الصعبة، ذلك أن هذا المنظار الدقيق صغير الحجم لا يوجد في أي مستشفى آخر خاص بالأطفال في جدة، إضافة إلى الجاهزية الدائمة التي تساعد على استقبال الحالات الطارئة والتعامل المثالي معها في وقت قياسي والتي تمت بمساعدة الفريق الإداري للمستشفى.