احتفل محمد فرج الغزالي بزواج ابنه وليد من ابنة علي سعيد درين، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.من جهته، قدّم والد العريس شكره وتقديره لكل من هنأهم وشاركهم فرحتهم، مثمّناً للجميع مشاعرهم النبيلة الصادقة.وقال العريس وليد إنها فرحة العمر، وأتمنى من الله التوفيق، وأن يرزقني الذرية الصالحة.