بافكارك اذهلْت كل الكون وادهشته

اذكر محمد ولد سلمان، وآعدّهعهده وعصره بفكر وْقلب عايشتهياخذ من افكار ابوه وْمن فعل جدّهأصعب قضايا الزمن ماهيب مبلشتِهيبهج صديقه، ويِتعب من وقف ضدّهوتطيح كل الصعايب لانفض بشتهوالله ونعم الولد باللين، والشِدّهبافكارك اذهلْت كل الكون وادهشتهكلّ الوطن معْك من حدّه ليا حدّهيقول شكراً على عهدٍ معك عِشتِهأعظم سياسي أمامك يبلش بْردّهيصير حاير ليا جيته وناقشتهكم حاكمٍ بان خبثه، وانكشف سدّهوصرّح يبي ردّ فعلك، مير طنّشتهويوم اقتصاد الدول جزره غلب مده!صرّحت قي قمة العشرين وانعشتهحرٍّ معَوّد على الجزلات والهَدّهحتى الأسد ترجف ضلوعه ليا هِشتِهاللي يصافيك من مثله، ومن قدّه!واللي يعاديك حجّمته، وهمّشته