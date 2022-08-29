اذكر محمد ولد سلمان، وآعدّه
عهده وعصره بفكر وْقلب عايشته
ياخذ من افكار ابوه وْمن فعل جدّه
أصعب قضايا الزمن ماهيب مبلشتِه
يبهج صديقه، ويِتعب من وقف ضدّه
وتطيح كل الصعايب لانفض بشته
والله ونعم الولد باللين، والشِدّه
بافكارك اذهلْت كل الكون وادهشته
كلّ الوطن معْك من حدّه ليا حدّه
يقول شكراً على عهدٍ معك عِشتِه
أعظم سياسي أمامك يبلش بْردّه
يصير حاير ليا جيته وناقشته
كم حاكمٍ بان خبثه، وانكشف سدّه
وصرّح يبي ردّ فعلك، مير طنّشته
ويوم اقتصاد الدول جزره غلب مده!
صرّحت قي قمة العشرين وانعشته
حرٍّ معَوّد على الجزلات والهَدّه
حتى الأسد ترجف ضلوعه ليا هِشتِه
اللي يصافيك من مثله، ومن قدّه!
واللي يعاديك حجّمته، وهمّشته
عهده وعصره بفكر وْقلب عايشته
ياخذ من افكار ابوه وْمن فعل جدّه
أصعب قضايا الزمن ماهيب مبلشتِه
يبهج صديقه، ويِتعب من وقف ضدّه
وتطيح كل الصعايب لانفض بشته
والله ونعم الولد باللين، والشِدّه
بافكارك اذهلْت كل الكون وادهشته
كلّ الوطن معْك من حدّه ليا حدّه
يقول شكراً على عهدٍ معك عِشتِه
أعظم سياسي أمامك يبلش بْردّه
يصير حاير ليا جيته وناقشته
كم حاكمٍ بان خبثه، وانكشف سدّه
وصرّح يبي ردّ فعلك، مير طنّشته
ويوم اقتصاد الدول جزره غلب مده!
صرّحت قي قمة العشرين وانعشته
حرٍّ معَوّد على الجزلات والهَدّه
حتى الأسد ترجف ضلوعه ليا هِشتِه
اللي يصافيك من مثله، ومن قدّه!
واللي يعاديك حجّمته، وهمّشته