بمتابعة وإشراف وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا بنت جميل طه خصيفان استقبلت جامعة جدة اليوم أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التعليمية والإجراءات التنظيمية التي نفذتها الجامعة لخطة العودة للدراسة للعام الجامعي الحالي 1444.

ورحبت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بالطلاب المقبولين لهذا العام، مؤكدة أنهم أمل وقادة للمستقبل وعليهم مسؤولية كبيرة تجاه دينهم ووطنهم في العناية بالعلم والتعليم والمساهمة في الحفاظ على ثقافته وتنميته ودعم مسيرة الجامعة لتخريج قادة المستقبل المساهمين في النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها بلادنا المباركة، مشيرة إلى أن الجامعة سخرت كافة إمكاناتها لرفع جودة العملية التعليمية وأكملت كافة الخطط للعودة الآمنة للدراسة في مختلف مقراتها وفروعها.

ورفعت الدكتورة شذا بنت جميل خصيفان خالص التهاني والتبريكات للقيادات التعليمية ولمنسوبي الجامعة والطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة التعليم في بلادنا المباركة يفرض على الجميع مسؤوليات كبيرة لتحقيق الأهداف السامية التي يعقدها المجتمع على القيادات التعليمية والطلاب، متمنية للجميع عاما جامعيا حافلا بالإنجاز والعطاء.