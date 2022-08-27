فُجع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بوفاة شقيقته الجوهرة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.

وتقدم أعضاء المجلس ومنسوبوه بخالص العزاء والمواساة لرئيس مجلس الشورى، وإلى عائلته الكريمة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لرئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ وذوي الفقيدة وأقاربها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يجبر مصابهم ويربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون.